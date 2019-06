Hernán Caputto renunció a la selección chilena sub 17

Agencia Uno

25.06.2019

Malas noticias recibió esta mañana la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Luego de que se confirmara la renuncia de Hernán Caputto a la selección chilena sub 17.



Mediante un comunicado, la ANFP detalló que el estratega “presentó su renuncia voluntaria e indeclinable, con fecha de hoy 25 de junio de 2019, a su cargo de director técnico” de la “Roja” infantil.

Además, desde Quilín precisaron que desde ahora buscarán “a su reemplazante, quien deberá hacerse cargo de la preparación programada de la selección sub 17”, para participar del Mundial de la categoría que se realizará a partir de octubre próximo en Brasil.



Cabe recordar que hace un par de semanas se reveló que Caputto estaba en negociaciones con Azul Azul para hacerse cargo de las divisiones inferiores de Universidad de Chile.



Con la renuncia del ex portero al mando técnico de la “Roja” sub 17, cada vez crece más la opción de que arribe al Centro Deportivo Azul en La Cisterna.