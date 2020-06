Hernán Caputto sobre posible retorno de Gabriel Torres a la 'U': "Hay que tenerlo en cuenta"

El DT azul no le bajó el pulgar al panameño, quien tuvo un mal desempeño en los azules. El delantero está a préstamo en Ecuador, donde fue campeón de la Copa Sudamericana.

05.06.2020

En los últimos días se ha hablado de que el panameño Gabriel Torres podría regresar a Universidad de Chile de su préstamo en Independiente del Valle de Ecuador, cuadro con el que se coronó campeón de la Copa Sudamericana con buen desempeño.

Sin embargo, el técnico de los azules, Hernán Caputto, jugó al misterio sobre la posibilidad de un retorno del delantero centroamericano.

"Es un jugador del club y hay que tenerlo en cuenta. Tiene condiciones importantes y el DT de Independiente le saco rendimiento. Es un futbolista muy interesante, por algo la U invirtió parea traerlo. Sinceramente no es un tema que hayamos conversado, sí estamos atentos a lo que sucede con el término de su préstamo y que está la posibilidad que siga en Ecuador", reconoció el ex DT de la Roja Sub 17.

"Respeto lo que ha hecho allá y si lo necesita el club se verá, pero yo por ahora estoy conforme con lo que venía haciendo la U y es lo que queremos seguir haciendo en la parte ofensiva, defensiva y el en mediocampo", añadió.

En cuanto al tema de otros refuerzos, Caputto sostuvo: "Las contrataciones siempre se pueden ver, pero hoy no es algo que prime, porque estoy muy contento con el plantel y mis jugadores. Además hay ciertos temas económicos que son más importantes. Por ahora nos preocupamos de preparar al equipo para volver a los entrenamientos de la mejor manera".

