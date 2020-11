Hernán Caputto tras ser desvinculado de la 'U': "Es raro ver salir a un DT en el quinto puesto"

El ahora ex entrenador azul rompió el silencio luego de su adiós, donde hizo una autocrítica por su desempeño, aunque rescató varios aspectos positivos.

Agencia Aton

04.11.2020

Si bien el viernes se anticipó que Hernán Caputto no seguiría en la banca de Universidad de Chile tras los últimos malos resultados, recién este martes Azul Azul oficializó la desvinculación del entrenador.

Y un día después de la confirmación, el ahora ex DT de los estudiantiles sacó la voz y rompió el silencio para referirse a su partida del club, donde realizó una autocrítica, pero también resaltó aspectos positivos sobre su estadía.

"Nueve jugadores jóvenes firmaron su primer contrato, siete debutaron en el profesionalismo, uno se fue a Europa y reportó muchas ganancias al club. Eso es un legado. Me voy sin ningún rencor, le tengo mucho cariño al club. Espero que el entrenador que llegue pueda generar una continuidad de lo que hicimos. Es raro ver salir a un DT en el quinto puesto", reconoció el DT en conversación con radio Agricultura.

Consultado sobre la decisión de asumir el primer equipo, pese a que fue contratado para encabazar un proyecto de fútbol joven, sostuvo: "No me arrepiento de haber tomado el primer equipo. Por supuesto que a cualquier persona que toma un proyecto le gustaría terminarlo. Ya llegará el momento de la autocrítica".

"El año pasado asumimos toda la responsabilidad y la presión que había en el club, independiente que era nuestro primer paso en el profesionalismo y cambió bastante: de asumir un equipo que era anteúltimo y dejarlo en el quinto lugar, independiente de que en la última parte futbolísticamente no era lo que queríamos, sino de lo que se podía, eso me da cierta tranquilidad, pero me hubiese gustado terminar mi proyecto", añadió.

Por último, Caputto comentó: "Siempre buscamos lo mejor para el equipo y cuando vimos que eso no estaba, no iba a poner en riesgo a un club que quiero mucho, tampoco mi carrera que quiero que dure por lo menos 30 años".

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: