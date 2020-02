Hernán Caputto y la salida de Johnny Herrera: "Cuando uno toma una decisión es sin mirar el pasado"

24Horas.cl TVN

19.02.2020

Hernán Caputto se refirió este miércoles a la bullada salida de Johnny Herrera desde Universidad de Chile en diciembre pasado, aclarando las razones de su decisión.

En conversación con el CDF, el DT azul explicó que "son decisiones que el entrenador siempre tiene que tomar... El nombre de Johnny es un nombre institucional en este club por todo lo que ha generado, por los títulos, por criarse en este club, y por todo el éxito, pero cuando uno tiene que tomar una decisión la toma sin mirar lo del pasado, sino lo del presente lo que uno creía y nada más".

Al mismo tiempo, Caputto fue enfático en revelar que no extrañó a Herrera en la revancha de segunda ronda de Copa Libertadores, donde Fernando de Paul no vio acción por un cuadro febril, y el DT de la 'U' se vio obligado a utilizar al joven Cristóbal Campos, quien hasta ese encuentro jugado en Brasil no había debutado en el profesionalismo.

"¿Si extrañé a Herrera? No, sinceramente no. Es parte de las decisiones que hemos tomado. La decisión era que se quedara Fernando jugando, que Cristóbal tome un rol protagónico dentro de los arqueros del equipo, más la llegada de Nelson (Espinoza), y de los arqueros que están emergiendo del fútbol joven", dijo.

Finalmente, sobre sus decisiones de darle prioridad a jugadores jóvenes, Caputto sentenció que "el tiempo nos dará la razón de estas decisiones, pero es parte de lo que uno tiene que hacer como entrenador".