Hernán Galíndez buscaría salir de la 'U' por amenazas a su familia

07.05.2022

El portero ecuatoriano de la Universidad de Chile, Hernán Galíndez, trataría de dejar el club tras una serie de fuertes amenazas en contra de su familia, situación que mantiene preocupado al club laico y se suma a una serie de problemas que ha debido enfrentar el cuadro universitario en las últimas semanas.

Según consignó El Mercurio, el guardavallas recibió una serie de amenazas de muerte, las cuales han incluido fotografías de su familia y el colegio donde estudian sus hijos.

Galíndez informó en una primera instancia al club, desde el cual lo habrían tranquilizado esperando que estos mensajes pararan, pero con el pasar de las fechas se ha ido intensificando, por lo que desde Azul Azul debieron tomar cartas en el asunto, disponiendo que su jefe de seguridad vigile y esté a disposición del deportista y de su familia.

El representante del portero, Rodrigo Abadie, señaló al citado medio que el arquero "está contento en la 'U', porque está en el club más grande de Chile y la hinchada es impresionante, pero todo esto de las amenazas le ha generado mucha incomodidad".

"Y sí, Hernán (Galindez) está evaluando una salida, por las amenazas en contra de su familia, por la seguridad de su mujer y sus hijos", aseguró el agente del seleccionado de Ecuador.

Del mismo modo, Abadie dijo que "estamos evaluando evaluando este escenario por un motivo de fuerza mayor, y no porque el jugador quiera marcharse. Le reitero: él está contento, pero las amenazas no son menores. Son cosas para tomarlas en serio, porque uno no sabe qué puede pasar. Y por eso mismo estamos evaluando la salida".

Esta situación mantiene en alerta a la conscesionaria que administra el club, el cual aseguró que le ha prestado la asesoría necesaria al jugador.

Recordar que la 'U' vive un difícil momento, ya que por un nuevo año consecutivo se encuentra cerca de zona de descenso, donde los malos resultados le terminaron costando la salida al director técnico, Santiago Escobar, y al director deportivo de Azul Azul, Luis Roggiero.

Ahora, los azules deberán enfrentarse a Deportes La Serena este sábado con la obligación de sumar, ya que una caída los podría dejar como colistas del Campeonato Nacional.