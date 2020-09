Herrera recuerda la Sudamericana 2011 en Zoom: "Si hubiésemos mantenido ese equipo ganábamos la Libertadores"

El portero repasó la campaña de los azules en el histórico título junto a Gustavo Huerta y, si bien no se ve nuevamente en los azules ahora, dejó la puerta abierta para volver en el futuro, quizás como técnico.

La última gran campaña de un equipo chileno a nivel internacional, sin dudas, fue la que realizó Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2011, donde se consagró campeona invicta del certamen y mostrando un nivel que le valió reconocimiento mundialmente.

En Zoom quisimos recordar ese espectacular recorrido con uno de sus artífices, Johnny Herrera, quien con ese título y sus actuaciones, se terminó de consolidar como uno de los grandes ídolos de la historia del club,

El portero, junto a Gustavo Huerta, fue repasando partido a partido la campaña y no duda en reconocer que "fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Yo pensaba que para que me hicieran un gol me tenían que pegar un palo".

No obstante, confesó que "empezamos con muchas dudas ese año que ese proyecto que tenía Sampaoli", pero aseguró que en la llave con Nacional "fue en la que nos convencimos que esa era la forma".

También recordó la goleada a Flamengo 4-0 en el Maracaná, asegurando que se dio porque "jugamos muy bien y el relajo de ellos", asegurando que los brasileños pensaban que ganarían fácil el partido. "Fue una oda al fútbol ofensivo", dijo Herrera.

El portero también no dudó en afirmar que "ante Vasco fue demasiado duro", señalándola como la llave más compleja que tuvieron los azules ante su ansiado primer título internacional.

Ya clasificados al duelo decisivo contra Liga de Quito, Johnny confesó cómo se vivía el momento en el plantel: "Se nos habían escapado tantas oportunidades, hablo como hincha, a la U de poder llegar a una final. Una vez que llegamos, era esa y no iba a haber otra, lo conversábamos entre los compañeros. Estábamos en la final y no la íbamos a dejar pasar".

Herrera relató cómo sintió la coronación en la Sudamericana, diciendo que después de "querer tanto ganar algo con la U, fue la cosecha del sacrificio de tantos años".

El portero quiso destacar el gran nivel que tuvo la U en ese torneo: "Nos tocó competir con los mejores equipos y a todos prácticamente les pasamos por arriba", agregando que "si hubiésemos mantenido ese equipo, sin dudas, ganábamos la Copa Libertadores".

Su salida y eventual regreso a la U

Herrera se refirió a su salida del club hace unos meses, señalando que "me sacaron de una forma insólita, no estaba en mi mejor momento, pero era una cuestión de equipo. Hacíamos todo mal y uno de alguna manera se termina contagiando".

Además, recalcó que "me sacan del equipo y estuvo seis meses sin ganar", agregando que después "me tienen que poner obligado porque el técnico se da cuenta que tengo que estar en cancha y ahí pudimos ganar de nuevo".

Hoy afirmó que no imagina un regreso en el corto plazo a la U: "No sé si me veo en la U nuevamente porque realmente estoy feliz acá (en Everton)".

No obstante, no le cerró la puerta a un eventual retorno al club de sus amores, pero en otro rol. "Me ha picado el bichito por ser técnico, a lo mejor nos cruzamos de nuevo con la U y quien sabe repetir las alegrías que vivimos", cerró el portero.

