Herrera y posible descenso azul: "Ya no creo en la 'U', creo más en lo que pueda hacer Iquique"

El portero de Everton se refirió a la complicada actualidad de su ex club, lanzando duras críticas a la actual dirigencia.

24Horas.cl TVN

27.01.2021

Johnny Herrera ha jugado en buen nivel esta temporada con la camiseta de Everton, club que lo cobijó luego de su bullada salida de Universidad de Chile, el club de toda su vida.

Y en su calidad de referente azul, el 'Samurai' no ocultó su preocupación por el actual presente de los colegiales, quienes hoy por hoy estarían disputando un partido por no descender debido a su ubicación en la tabla ponderada.

"Me dolería que baje la 'U'. Siempre he dicho que baje quien sea. Pero no quiero que descienda la 'U', más aún por decisiones que toman los mismos chupasangres de siempre", dijo el meta en conversación con Radio Agricultura.

Acerca de las reales chances que tienen los azules de descender, Herrera fue claro y expresó que incluso tiene más confianza en un repunte de Deportes Iquique, ya que si los nortinos avanzan en la tabla, los azules se podrían salvar y no jugar la promoción.

"Te digo la verdad, ya no creo en la 'U'. Creo más en lo que pueda hacer Iquique. Es una pena, pero es la verdad. Apunto más a eso que a que la 'U' saque los resultados", subrayó.

Críticas a la dirigencia de Azul Azul

Finalmente, Johnny Herrera criticó a Azul Azul, culpando a la dirigencia del complicadísimo presente que vive el club del cual es hincha.

"Si estuviera en el club de seguro me echaría la culpa de todo. Mi lucha siempre fue contra (José Luis) Navarrete, (Mario) Conca, Sabino Aguad y (Sergio) Vargas. Al final me tocó salir porque siempre dije la verdad. Todo lo que hice fue por el bien del club. Por eso hoy el club está peleando el descenso", dijo.

Al cerrar, entregó un complejo vaticinio en caso que se concrete el descenso y continúen los mismos nombres en la cúpula de la 'U'.

"Sigue esa gente en el club y bajan a la B, difícilmente se podrá subir", cerró.

