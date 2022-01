Hexagonal de verano: Así será el torneo que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile

24horas tvn

04.01.2022

Finalmente fue confirmado el hexagonal de verano que se disputará en Argentina y que tendrá entre sus protagonistas a Colo Colo y Universidad de Chile.

¿Quién más participará? Para este torneo de lujo que animarán albos y azules entre el 14 y 25 de enero también estarán Boca Juniors, San Lorenzo, Independiente y Talleres.

El formato será con dos grupos de tres equipos y el mejor de cada uno disputará la gran final. En el A estarán Colo Colo, Universidad de Chile y Boca Juniors.

El grupo B lo integrarán Independiente, San Lorenzo y Talleres.

SE PODRÁ VER EN CHILE

Los partidos de este hexagonal en el que los equipos probarán a sus nuevas figuras para quedar listos de cara a la temporada 2022 serán transmitidos en Chile por Star +.

PROGRAMACIÓN

Viernes 14 de enero:



21:00 – Colo Colo vs. U. de Chile



Sábado 15 de enero:



21:00 – Independiente vs. San Lorenzo



Lunes 17 de enero:



21:00 – Boca Juniors vs. Colo Colo



Martes 18 de enero:



21:00 – Talleres vs. Independiente



Viernes 21 de enero:



21:00 – Boca Juniors vs. U. de Chile



Sábado 22 de enero:



21:00 – Talleres vs San Lorenzo



Martes 25 de enero:



21:00 horas: Final entre los ganadores de ambos grupos.