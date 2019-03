Hinchas azules reaccionan tras declaración de Arias: "Ojalá se entere de lo que significa llevar la U"

24Horas.cl TVN

18.03.2019

“Si Universidad de Chile no perdía ante Melgar no había ningún problema. Seguramente no estaría yo acá y el proyecto seguiría. Me cansé de actitudes de mujeres lloronas".

Esta fue la polémica declaración que realizó el nuevo DT de la U, Alfredo Arias, ante las críticas de su llegada al club y que generó la reacción de un grupo de hinchas.

Las Bulla, grupo de la comisión de género de la Asociación Hinchas Azules, manifestó a través de su cuenta de Twitter el rechazo a este tipo de declaraciones.

"Rechazamos y lamentamos los comentarios de Arias, ojalá se entere de lo que significa llevar la U en el pecho y cómo trabajamos para terminar con el machismo“, publicaron en la red social.

En el debut de Arias, Universidad de Chile fue derrotado en condición de visitante ante la U de Conce (1-2), quedando relegado a la 13° posición del torneo nacional.