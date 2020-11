Las figuras y los peores: La evaluación de los hinchas de Colo Colo a sus jugadores tras triunfo sobre Audax

24Horas.cl TVN

19.11.2020

Colo Colo es pura emoción luego del triunfo en los descuentos sobre Audax, resultado que les entregó algo de oxígeno y los dejó fuera de zona de descenso directo.

Y a la hora de los balances, más allá del resultado, los hinchas del 'Cacique' dictaron sentencia y escogieron a los mejores y peores del compromiso.

Dentro de los destacados asoman, por lejos, los nombres de Pablo Mouche y Maximiliano Falcón, quienes fueron importantes en el triunfo sobre los audinos.

Otro que se robó las miradas y sacó aplausos fue Matías Fernández, quien pese a no estar en su mejor forma física mostró pinceladas de su talento en los minutos que estuvo en cancha.

En contraparte, quienes sumaron más críticas fueron Gabriel Suazo y Ronald de la Fuente, aunque la actuación del lateral izquierdo no fue tan negativa como en duelos anteriores.

👏QUE JUGADORAZOO ES MOUCHE! NO SE RINDIÓ CUANDO FALLÓ FRENTE AL ARCO, NO SE RINDIÓ CUANDO EL PORTERO LE TAPÓ UN GRAN FRENTAZO, NO PARÓ DE CORRER, NO PARÓ DE METER Y SE LE DIÓ A LOS 91' DAME SIEMPRE A MOUCHEE LPM! ⚽👏👏

1-0 COLOCOLO/AUDAX. #PabloMouche #Mouche #colocolo pic.twitter.com/EWdYzotTcZ