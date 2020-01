Hinchas de Coquimbo Unido invadieron cancha de Francisco Sánchez Rumoroso

24Horas.cl TVN

31.01.2020

Hinchas de Coquimbo Unido ingresaron a la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso para suspender el partido ante Audax Italiano.

El hecho ocurrió al minuto 15 del cotejo, y minutos después de que se lanzaran varios fuegos artificiales.

Los fanáticos piratas invadieron los pastos del recinto de la Cuarta Región con un lienzo con la frase "calles con sangre, canchas sin fútbol".

Programación:

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano

Viernes 31 de enero

18:30 horas

Transmite CDF Premium y HD. Para ver online Estadio CDF.

Sigue el partido:

PROGRAMACIÓN 2° FECHA

Viernes 31 de enero

18:30 Coquimbo Unido vs. Audax Italiano

21:00 Unión La Calera vs. Unión Española

Sábado 1 de febrero

12:00 Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers

17:30 Palestino vs. Huachipato

17:30 Universidad de Chile vs. Curicó Unido

Domingo 2 de febrero

12:00 Cobresal vs. Colo Colo

18:00 Universidad Católica vs. O'Higgins

20:30 Deportes Iquique vs. Everton

Lunes 3 de febrero

19:30 Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta

