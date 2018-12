Hinchas de Deportes Concepción se robaron las miradas en la NBA

24Horas.cl TVN

31.12.2018

"Lo logré". Ese fue el mensaje que publicó el hincha Juan Pablo Uribe en su cuenta de Twitter tras ser captado junto a su familia por la Dance Cam en el partido de la NBA entre Dallas y New Orleans.

Estos tres fanáticos captaron la atención tras aparecer con la camiseta del club de sus amores: Deportes Concepción.

"Nosotros sabíamos que en la NBA hay mucha participación del público con la animación del espectáculo. Lo habíamos vivido anteriormente en Chicago. Por eso vinimos preparados los tres con nuestras poleras y esperábamos que en algún tiempo muerto o entretiempo nos enfocaran para bailar y así fue", comentó Uribe en diálogo con La Estrella de Concepción.

Lo logre pic.twitter.com/3e8pLqwKf3 — juan pablo uribe (@juanpiuribe15) 29 de diciembre de 2018

La reacción de los hinchas

Este hincha del cuadro lila asegura que le llamó la atención la reacción de los hinchas tras ver la foto que publicó en redes sociales. "Me sorprendí con los que no son del Conce, porque yo sabía que los hinchas y la página misma comparte las fotos en que los etiquetas, pero la reacción de las demás personas no me la esperaba".