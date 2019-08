Hinchas de la U no están conformes con el juego del equipo y definen al culpable

24Horas.cl Tvn

03.08.2019

Universidad de Chile abrió tempranamente la cuenta ante Audax Italiano, lo que hacía pensar que tanto el equipo como el entrenador Alfredo Arias tendrían un descanso tras los malos resultados en la actual temporada.

Sin embargo, los hinchas azules no se mostraron contentos con el rendimiento de los jugadores de la U, que poco a poco comenzaron a perder el protagonismo del encuentro.

Los itálicos logaron acomodarse en la cancha y empezaron a generar el juego que llevan exhibiendo desde hace par de fechas, desatando la ira de los fanáticos de los “universitarios”.

A través de Twitter, los seguidores hicieron sus descargos contra Arias, a quien culparon del bajón que tuvo el equipo tras el tempranero gol de Lucas Aveldaño.

“Metió un gol la U. Después de eso todo horrible. No damos dos pases seguidos nos entran hasta la cocina. Si no es por lo malo de los delanteros de audax ya iríamos empatando o perdiendo. No salimos del 1er cuarto de cancha”, escribió un molesto hincha.

Metió un gol la U. Después de eso todo horrible. No damos dos pases seguidos nos entran hasta la cocina. Si no es por lo malo de los delanteros de audax ya iríamos empatando o perdiendo. No salimos del 1er cuarto de cancha #FueraArias #VamosLaU — AAC (@aalbagli) August 4, 2019

10 minutos duró la nueva U. #FueraArias — Rodrigo Salinas Corona (@zurdo_bohemio) August 4, 2019