Hinchas de la U recuerdan el motivo por el que despidieron a Dudamel de Atlético Mineiro: "Incompetencia técnica"

24horas tvn

07.01.2021

Universidad de Chile sufrió una dura caída ante O’Higgins, que los dejó complicados en la tabla ponderada, donde están al borde de los puestos del descenso. Esto causó la indignación de los hinchas azules, quienes apuntaron sus dardos contra el técnico Rafael Dudamel.

De hecho, tras el encuentro los fanáticos utilizaron las redes sociales para recordar el motivo por el cual el estratega venezolano fue despedido de su último club antes de llegar a la U, Atlético Mineiro, donde alcanzó a estar poco más de un mes en el cargo y dirigió sólo 10 partidos.

En ese entonces, el presidente del club brasileño, Sergio Sette Câmara, disparó contra el DT diciendo su destitución se debió a una "incompetencia técnica" y porque sus métodos disciplinarios parecían más propios del "ejército".

La verdadera preocupación de la Universidad de Chile respecto a la posibilidad del descenso Leer más

"La verdad, es la siguiente: Dudamel fue despedido por incompetencia técnica", aseveró el máximo dirigente del conjunto de Belo Horizonte en una entrevista a radio Itatiaia.

"Sentí que quería adoptar reglas demasiado rígidas, creando reglas donde no había necesidad. Parecía una cosa del ejército y eso no es. El jugador ya es profesional. Él tenía que dejar al equipo preparado, implementar un esquema de juego y eso no ocurrió", sentenció.

Precisamente esas declaraciones fueron las que recordaron los hinchas de la U y las viralizaron en redes sociales.

"En Brasil, Atlético Mineiro despidió a Dudamel al 10mo partido por INCOMPETENTE EN SUS FUNCIONES. Hoy cumplirá su décimo partido en Chile visitando a Colo Colo en Macul. La vida siempre te entrega señales, siempre!!!", "¿Adivinen cuando cumple su partido 10 en Chile? Si ante el Colo en el Monumental. Si no cumple lo esperado dentro de estos 10 partidos. ¿Se debería ir?" y "Si echaron a Dudamel del Mineiro incompetencia técnica por algo será", fueron algunos de los comentarios.





Asi llegaba Dudamel a la U.



Atlético Mineiro despidió a Dudamel por "incompetencia técnica" y aplicar reglas "del Ejército" https://t.co/VZobkX3aCZ vía @marca — Emerson Jimenez (@EmersonJimenezA) January 7, 2021

Dudamel ni debió ser opción, poca experiencia en primera, despedido por incompetencia técnica luego de 10 fechas en Brasil, no era tiempo de experimentar en la U. Quinteros tenía más respaldo. Con el partido de hoy Alexis firmó seguir siendo banca en esta temporada #ESPNFC_CHILE — R🤘bén Ber-El (@Rooens) January 7, 2021

Dudamel el “incompetencia técnica”, estamos a tiempo de hacer un cambio? O solo nos queda rezar? #VamosLaU — Milo (@milo86U) January 7, 2021

Concuerdo. Larrivey era goleador del campeonato y montillo uno de los máximos asistidores. Llegó dudamel y no aparecieron más. Al parecer no era na mentira la incompetencia técnica por la que despidieron a dudamel en Brasil 🤦🏻‍♂️ — Javier P. A. (@javier_p_93) January 7, 2021