Histórico de la UC le responde a Falcón: "El clásico es con la 'U'"

22.04.2022

Siguen los coletazos tras las declaraciones de Maxilmiliano Falcón en la previa al partido de Colo Colo frente a la Universidad Católica de este domingo en el estadio San Carlos de Apoquindo.

En concreto el 'Peluca' ' dijo durante su propia conversación con los medios, este fue consultado por la importancia de este partido frente al de River por la Copa Libertadores que enfrentarán a mediados de la próxima semana, asegurando que "si mal no recuerdo, el clásico lo jugamos en la fecha cinco, ganamos 4-1, pero contra Católica estamos bien".

Ante esto, el ídolo de los cruzados, Mario Lepe, alzó la voz y se refirió a las declaraciones del defensor colocolino. De acuerdo con TNT Sports, el histórico de la fraja sostuvo que "lo había dicho otras veces, yo creo que el clásico clásico es con la 'U'. El partido con Colo Colo es uno de los más importantes que tenemos nosotros y que también tienen ellos".

Asimismo señaló que "a mi no me quita el sueño eso de que sea clásico o no sea clásico, es un partido muy importante, sobretodo hoy en día, este fin de semana y siempre ha sido así".

"Para nosotros siempre ha sido un partido muy importante y siempre ha sido así, lo tomamos demasiado en serio y lo jugamos a concho, también ellos, no hay problema", recalcó Lepe.