Histórico escudero de Nelson Acosta: “Lo echo mucho de menos”

Ítalo Traverso, preparador físico de Palestino, trabajó con el ex entrenador de la Selección Chilena desde 1988 a 2012 y habló del Alzheimer que lo afecta.

15.12.2018

Nelson Acosta e Ítalo Traverso, preparador físico de Palestino, trabajaron juntos durante 24 años, en los que vivieron buenos momentos juntos, como la participación de la Selección Chilena en el Mundial de Francia 1998.

Actualmente, Traverso no tiene mucho contacto directo con Acosta, debido a que el ex entrenador de Cobreloa sufre de Alzheimer, pero a través de su hijo logra saber del estado del chileno-uruguayo. “Todos saben de su enfermedad, es iluso ocultarla. Está siendo bien tratado. Está en San Vicente en su parcela, con su hijo. Tienen un campo muy lindo, exportan cerezas a China y les va muy bien. No te diría que es lo ideal, pero por lo menos está tranquilo y bien cuidado”, indicó en conversación con El Mercurio.

Por otro lado, el actual preparador físico de Palestino, cuenta que Acosta era una persona muy espontánea, algo que extraña de “Don Nelson”. “Yo lo echo mucho de menos. Él era muy espontáneo, de echar la choreada cuando estábamos fuera del ámbito futbolístico. Pucha que echaba puteadas. Y pienso: preferiría que estuviera echándome una puteada a verlo así”, aseveró.

Finalmente, según cuenta el mismo Traverso, Acosta no está totalmente desconectado del mundo del fútbol y de vez en cuando ve algún partido de las ligas europeas. “Lo fui a ver hace un tiempo y estaba viendo unos partido de Europa. Pero los ve más para él, ya no conversa mucho. No es como era antes”, indicó.