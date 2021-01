Holgado rompió el silencio tras fatal accidente: "Me voy a arrepentir toda la vida"

24horas tvn

07.01.2021

Un verdadero drama es el que ha vivido Rodrigo Holgado desde el 28 de abril del 2020, fecha en la que protagonizó un accidente de tránsito, y donde una persona resultó fallecida. Y es que a partir de ahí el joven delantero de Audax Italiano estuvo recluido en el penal Santiago 1, actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno y el próximo 10 de febrero afrontará una audiencia de procedimiento abreviado.

El jugador, de 25 años, habló por primera vez sobre ese fatídico día, lo que ha tenido que vivir y el dolor con el que cargará de por vida.

"De vez en cuando siempre me acuerdo de lo que pasó, y de la familia que quedó sin su padre, sin su abuelo... Duele mucho. Pero me quedo con que soy una buena persona que se equivoca", comenzó diciendo el argentino en diálogo con AS Chile.

"Estuve muy mal en los primeros meses. Nunca salí con la intención de lastimar a nadie, y es algo de lo que me voy a arrepentir toda la vida. Por suerte pude hablar con la familia de Jorge Silva, la persona que falleció, y me perdonaron. Eso me hace estar más tranquilo", reveló.

Respecto a las consecuencias que ha sufrido mentalmente, Holgado contó que estando recluido "tenía ataques de ansiedad. Es difícil, porque es una vida. Uno está acostumbrado a ser jugador de fútbol, a vivir del día a día, y de repente estar en una situación así es muy complicado".

"Ahora me siento bien. Obvio que siempre se me vienen pensamientos y cosas, como qué hubiese pasado si me hubiera quedado en mi casa, si no hubiese hecho ese error tremendo... Pero bueno, las cosas se hicieron y, lamentablemente, no se puede devolver el tiempo atrás. Queda aceptarlo, aprender... Y no es hacerse la víctima. Aquí las víctimas son los familiares, que perdieron un ser querido. Me voy a arrepentir toda la vida", agregó.

Además, el futbolista destacó el apoyo recibido, tanto de su familia como sus compañeros de equipo: "Lo más importante para mí es el apoyo de todo el grupo. Es bárbaro. En el tiempo que tuve los peores momentos de mi vida, el grupo estuvo conmigo. Todos. La verdad es que no esperaba tanto, ya que siempre hay jugadores con los que te llevas y con los que no. Pero siempre son compañeros y siempre está el respeto. Todos me apoyaron, y eso, la verdad, es buenísimo".

Sobre la familia de la víctima, Holgado relató que "me junté con el hijo, Cristopher, y bueno, fue un momento muy muy difícil. Me perdonó, hablamos muchísimas cosas que te imaginas. No sé si decirlas por respeto... Pero me dejó tranquilo. Me dijo que siga con mi vida. Lo valoro un montón. Hay que mirar los errores y aprender de ellos".