Hoy comienza la fecha: El partido que transmitirá TVN este fin de semana

24Horas.cl Tvn

20.05.2022

La penúltima fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2022 comenzará a disputarse desde este viernes, la cual tendrá entre sus partidos el choque entre Palestino y Cobresal.

Este encuentro, programado para el domingo 22 de mayo a las 12 horas, será transmitido de manera totalmente gratuita por TVN, TVN.cl y también fuera de Chile, a través de su Señal Internacional, TV Chile.

PROGRAMACIÓN

Domingo 22 de mayo

12:00 Palestino vs. Cobresal

*Transmite TVN, TVN.cl y TV Chile

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA 14° FECHA

VIERNES 20 DE MAYO



19:00 horas, Coquimbo Unido vs. Unión Española, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.



SÁBADO 21 DE MAYO



15:00 horas, Audax Italiano vs. Universidad Católica, estadio El Teniente.

15:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Everton, estadio Calvo y Bascuñán.

17:30 horas, Universidad de Chile vs. Huachipato, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes La Serena, estadio Nicolás Chahuán.



DOMINGO 22 DE MAYO



12:00 horas, Palestino vs. Cobresal, estadio Municipal de La Cisterna.

15:00 horas, O'Higgins vs. Colo Colo, estadio El Teniente de Rancagua.

20:00 horas, Ñublense vs. Curicó Unido, estadio Nelson Oyarzún.