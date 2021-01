"Hoy no se ve mucho": El Superclásico que recuerda especialmente Marcelo Vega

El recordado ex futbolista rememoró un clásico de 1995 donde Colo Colo goleó a la 'U' en un partido donde se enfrentaron dos extraordinarios planteles.

24Horas.cl TVN

15.01.2021

Este domingo Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en el Estadio Monumental en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno , partido que esta temporada será muy distinto.

De partida, al jugarse en medio de la pandemia de coronavirus que afecta al planeta desde un año, el duelo será a estadio vacío. Además, tendrá la particularidad que ambos elencos lleguen complicados con el descenso.

Panorama muy distinto es el que se vivía en 1995, en un Superclásico jugado en Macul donde los albos vencieron 3-0 a los azules, tal como lo recuerda Marcelo Vega.

"En el Monumental, en el '95, donde ganamos bien, goleamos. En un ambiente diferente con un estadio lleno, con dos planteles con muchas figuras, que hoy no se ven, y eso son los recuerdos más lindos que tengo. Más allá del resultado son los jugadores que estaban en cancha y el ambiente que se vivía, que hoy no se ve mucho", dijo el panelista de Todos Somos Técnicos de CDF.

Consignar que en aquella jornada, el 'Cacique' formó con Marcelo Ramirez; Gabriel Mendoza, Pedro Reyes, Miguel Ramírez, Francisco Rojas; Freddy Ferragut, Marcelo Espina, Fabián Estay, Marcelo Vega; Fernando Vergara, Hugo Rubio. DT: Gustavo Benítez.

En tanto, la 'U' alineó a Sergio Vargas; Cristián Castañeda, Cristián Traverso, Luis Abarca, Miguel Ponce; Luis Musrri, Patricio Mardones, Esteban Valencia, Víctor Hugo Castañeda; Marcelo Salas, Juan Carlos Ibáñez. DT: Jorge Socías.

¿CLÁSICO DE ARQUEROS?

En tanto, al analizar el duelo de este domingo, 'Tobi' Vega escogió a Brayan Cortés y Fernando de Paul como los posibles nombres destacados que tendrá el duelo.

"Las figuras generalmente han sido los arqueros, lo hemos visto en los partidos anteriores. Yo creo que va por ahí, jugármela por uno de los dos es difícil", dijo.

Finalmente, Vega no se atrevió a elegir qué equipo llega mejor, junto con sentenciar que una derrota alba, además de lo que implica perder un largo invicto en el Monumental ante la 'U', podría ser terminal para las aspiraciones albas de seguir en Primera División.

: "Superclásico social": Colo Colo y la U subastarán sus camisetas en tiempo real Leer más

"Los dos están con mucha presión: Colo Colo tiene que sí o sí ganar, la 'U' también. No están pasando por un buen momento futbolísticamente, pero los clásicos son diferentes. Espero que sea un buen partido, pero es difícil elegir quién llega mejor en estos momentos", subrayó.

Al cerrar sus dichos, sentenció que los albos no pueden perder "no solamente por los 19 años sino porque los hunde mucho más en la tabla, y sería terrible. No solamente en los anímico, sino que también para los hinchas de Colo Colo porque quedan muy pocos partidos y se complica mucho más ".

Programación:

Colo Colo vs. U. de Chile

Domingo 17 de enero

18 horas

Transmite CDF Premium y HD (TNT Sports). Para ver online Estadio CDF y CDF Go.