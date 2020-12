24Horas.cl Tvn

05.12.2020

Huachipato y Colo Colo se enfrentan este sábado en el Estadio CAP en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el Campeonato Nacional.

No obstante, el cuadro que tiene la mayor urgencia es el "Cacique", ya que, aunque gane, no podrá salir de la última posición de la tabla en esta jornada, pero necesita sumar de a tres para que no se le escapen sus rivales en la lucha por no descender.