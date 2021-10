Ignacio Saavedra aclara su paso por Colo Colo: "Uno nunca se debe olvidar de sus raíces"

El volante de Universidad Católica detalló que estuvo hasta los 13 años con los albos. "Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue llegar a Católica", reconoció.

14.10.2021

Ignacio Saavedra, uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universidad Católica, tuvo un desconocido paso por Colo Colo que el propio volante de 22 años detalló.

En diálogo con TNT Sports, fue consultado respecto hasta qué edad estuvo con los albos. "Estuve hasta los 13 años en Colo Colo y agradecido de que haya tenido muy buenos entrenadores, conocí a buenas personas".





"Pero me tocó llegar a Universidad Católica y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida como futbolista. Voy a estar agradecido con Colo Colo, uno nunca tiene que olvidar sus raíces, pero Católica es lo que me ha dado todo", agregó.

Saavedra destacó que "la UC me abrió las puertas, me dio educación, un hogar también en su momento y medio la oportunidad de ser profesional, y por eso Católica lo es todo para mí".