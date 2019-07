Informe arbitral revela qué dijo Mario Salas y por qué fue expulsado

24Horas.cl Tvn

23.07.2019

Mario Salas vivió un momento de ira durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Chile, donde Colo Colo consiguió su paso a la siguiente fase del certamen tras derrotar de manera contundente a Barnechea por 3-0. Y es que el técnico de los albos fue expulsado en el primer tiempo por reclamos contra el árbitro del encuentro, José Cabero.

El réferi le mostró tarjeta roja al estratega y luego en su informe reveló el motivo por el que decidió enviar al DT a los camarines.

"En el minuto 33 es expulsado del área técnica el Sr. Mario Salas, director técnico de Colo-Colo por emplear lenguaje ofensivo e insultante, diciendo 'estay cobrando puras weas'", detalló.

"Le reclamo al árbitro de forma airada, y el árbitro estima que no venía a situación y me expulsa. Más que el árbitro, es una situación que debo controlar yo", dijo Salas haciendo una autocrítica.

Programación de la fecha 15 del Campeonato Nacional:



Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido