Inicia huelga de hambre líquida indefinida: La carta de Luis Núñez desde la cárcel en la que reclama ser inocente

El ex futbolista asegura no estar involucrado en el homicidio del cual se le acusa y es investigado actualmente. "Yo no aguanto más mi angustia y desesperación de estar privado de libertad siendo inocente", señaló en el escrito.

24horas tvn

14.09.2020

Desde febrero de este año Luis Núñez permanece privado de libertad luego de ser capturado en Bolivia por encontrarse prófugo de la justicia. El ex jugador de Universidad Católica tenía una orden de captura desde octubre de 2018 por el delito de homicidio simple y debe cumplir con prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación.

Sin embargo, el ex futbolista continúa asegurando que es inocente del delito que se le imputa y por ello envió una carta en la cual asegura iniciará una huelga de hambre líquida indefinida.

"Doy inicio a una huelga de hambre líquida indefinida, por llevar 7 meses en prisión preventiva siendo inocente de lo que se me acusa. Yo no he matado a nadie, no le he disparado a nadie y no he amenazado a nadie. Desde que sucedieron los hechos se inició una investigación que lleva 23 meses de curso, de los cuales llevo 7 meses detenidos y donde fiscalía aún no toma declaración de los testigos presenciales", comienza el escrito al cual tuvo acceso La Cuarta.





"Yo no aguanto más mi angustia y desesperación de estar privado de libertad siendo inocente. Mi familia se encuentra en otro país enfrentando la pandemia y de la única manera que han logrado sobrevivir ha sido vendiendo parte de nuestro patrimonio, el cual teníamos dispuesto para cambiar nuestras vidas y darles estudios a mis hijas. El mismo patrimonio que me he visto obligado a utilizar para solucionar los gastos vinculados a este proceso, y con esto me refiero a abogados, encomiendas, visitas y más. Todo esto perjudicando a mi familia y a mí por algo que no hice", agregó.

"El error que cometí fue alejarme del país para cambiar mi vida y no vivir lo que vivo injustamente el día de hoy. Lo único que exijo es que esto se termine para así demostrar mi inocencia", complementó.

Finalmente aseguró que la "huelga no es en contra de Gendarmería sino que va totalmente dirigida a fiscalía y al Tribunal de Justicia que me tiene privado de libertad".

Cabe recordar que el incidente se registó el 10 de octubre de 2018, en la población La Legua, donde una balacera dejó heridos a Juan Abraham Pinto Vásquez, quien posteriormente falleció, Mario Albornoz y Elizabeth Albornoz.

Los sospechosos del homicidio son Luis Patricio Núñez Blanco y Andrés Alejandro Vergara Baeza.