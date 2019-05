Intendencia explicó restricción para hinchas de la "U" en sector sur del Nacional para Superclásico

Agencia Uno

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, dio a conocer los detalles sobre el aforo de 32.930 espectadores permitidos para el Superclásico de este sábado entre Universidad de Chile y Colo Colo, el partido más atractivo de la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2019.

De cara al choque entre los más populares equipos del país, la autoridad regional declaró en la presente jornada que "cada vez que la barra de un equipo genera disturbios, actuamos como Intendencia y actúa también el Tribunal de Disciplina con sanciones deportivas. En este caso, dejamos la Galería Sur solo a los abonados para así tener mayor control de quienes están ahí y de lo qué pasa".

Consultada por los eventos previos al clásico, como el ‘Banderazo’ y ‘Arengazo’, Rubilar reconoció que ambas barras pidieron realizar estas actividades en apoyo a los planteles.

"Estamos coordinando lo de los banderazos, por lo que tendremos novedades a la brevedad", apuntó en declaraciones que reproduce Cooperativa.

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.