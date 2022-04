Involucrado en presuntas irregularidades en partido de la promoción rompió el silencio: "No hubo nada"

Agencia Uno

Mario Vargas, Quality Manager (QM) involucrado por el árbitro Francisco Gilabert en las presuntas irregularidades ocurridas durante el partido entre Huachipato y Deportes Copiapó, entregó su versión de lo sucedido en el duelo por la promoción.

Gilabert aseguró que en el mencionado encuentro recibieron un llamado telefónico desde Santiago para sancionar un penal en favor de los “acereros”.

En este sentido, Vargas es el único facultado para mantener comunicación con las personas que integran el VOR, la cabina que administra el VAR durante los partidos del fútbol nacional.

En conversación con La Tercera, el QM afirmó que “acabo de hacer una declaración al oficial de cumplimiento. Querían conocer mi versión y contrastarla con lo del VOR”.

“No sé quienes serán todos los involucrados, pero yo he declarado. Todo el mundo ha declarado. Partiendo por don Javier (Castrilli)", agregó.

Consultado por su versión, Vargas asegura que “no hubo nada. Ni intervención ni intermediación. Lo demás sería inventarle algo, pero no me caracterizo por eso”.

“Llevo 40 años. Partí en 1983 y jamás me había visto involucrado en una cuestión de este tipo y por una cuestión tan nefasta”, recalcó.

En la misma línea, señaló que “lamentablemente pasó. Me veo inmiscuido en el medio. Partí en el VAR con Enrique Osses, no era primera vez que estaba en una cabina”.

Además, sostuvo que “solo me estoy asesorando por mí. No veo por qué tengo que asesorarme. No se me ha pasado ni por la mente. Me declaro inocente en el sentido de no pensar más allá. Estoy tranquilo”.

Finalmente, consultado por el despido de Javier Castrilli, Vargas sentenció que “no tengo opinión, porque trabajo hace mucho rato en esta función y he visto muchos cambios. Trabajo desde 2011, he pasado por muchas administraciones”.

“Venía de la anterior y ellos me ratificaron en la función que realicé. Todos estamos expuestos. Son cargos más de confianza del directorio de turno en la ANFP”, recalcó el Quality Manager.