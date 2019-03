Isaac Díaz sorprendió a todos con "el peor contragolpe del fin de semana"

24Horas.cl TVN

18.03.2019

Fin de la quinta fecha del torneo nacional y el Canal del Fútbol realizó una serie de resúmenes de la jornada, entre ellos destacó "el peor contragolpe del fin de semana" que tuvo como protagonista a Isaac Díaz.

El delantero de Everton ingresó en el segundo tiempo en el partido ante Deportes Antofagasta (1-0), protagonizando una jugada de peligro que terminó de la peor manera.

Díaz recuperó una pelota en los minutos finales que le permitió irse al arco rival en superioridad numérica, ya que solo quedaba un defensor del cuadro puma en contra de tres de Everton.

El ex Universidad de Chile llevaba la pelota, mientras sus compañeros se ofrecían uno a cada lado, mientras el zaguero de Deportes Antofagasta esperó a Díaz hasta el final.

¿Qué pasó al final? El delantero de Everton decidió pegarle él al arco, rebotando la pelota en el defensor, generando la molestia de los hinchas viñamarinos que rápidamente se manifestaron en redes sociales

