Ismael Sosa sería la gran apuesta de la UC para la segunda parte del 2019

Agencia Uno

24.05.2019

La dirigencia de Cruzados SADP analiza la posibilidad de reforzar el plantel de Universidad Católica para el segundo semestre con el delantero de origen argentino Ismael Sosa, quien defendió la casaquilla del elenco precordillerano en el año 2013.

En San Carlos de Apoquindo ven difícil hoy prolongar la estadía de Edson Puch al menos hasta fin de año, debido al alto costo de su pase, por lo que el ‘Chuco’ aparece como una interesante alternativa de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde la UC es líder exclusivo.

Además, la continuidad de Puch se complicó aún más anoche tras la abultada derrota ante Independiente del Valle que dejó a la UC virtualmente eliminada de la Copa Sudamericana.

Un dirigente de Cruzados reveló a El Mercurio que "hay que tener un plan alternativo, y Sosa es un jugador que interesa".

Incluso, según la misma publicación, la regencia del elenco de la franja ya se contactó con el representante del ariete, Claudio Curti, para conocer la situación del actual jugador de Pachuca.

Tras defender a la UC hace seis años, Sosa se fue al balompié mexicano y ha militado en Pumas UNAM, Tigres UANL y los ‘Tuzos’.

La vuelta de Ismael Sosa a la precordillera solo dependerá de que Puch y Dituro no sigan en el campeón chileno, ya que se trata de un salario elevado.

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

LA TABLA DE GOLEADORES

Los dos goles que anotó en el triunfo de Unión Española ante La Calera, hizo que el goleador hispano Sebastián Varas se sume a la disputa por ser el máximo artillero del torneo nacional.

El goleador de Unión Española quedó con seis goles, dos menos que Mauro Quiroga, jugador de Curicó Unido que aparece en el primer lugar esta lista.