Iván Morales: "Critican a Messi que es el mejor del mundo y no me van a criticar a mí"

24Horas.cl TVN

29.03.2019

Iván Morales habló en conferencia de prensa este viernes en Colo Colo, luego de su primera experencia en la Selección Chilena adulta, donde actuó y fue titular en la derrota con México en San Diego.

Y en su diálogo con los medios, el delantero se refirió a las críticas que sufrió por su rendimiento con la Roja.

"Si Rueda me citó fue por lo que hice en el Sudamericano. Ustedes y los hinchas van a hablar siempre porque no están dentro. Me pueden criticar hoy, mañana... Critican a Messi que es el mejor del mundo, no me van a criticar a mí", sostuvo.

Sobre lo mismo, agregó que "es una experiencia súper bonita, estás con los mejores de Chile. Si me ayuda o no eso se verá en los entrenamientos en el club".

: La "mala racha" que preocupa a Colo Colo de cara a su choque con Deportes Iquique Leer más

Acerca de si existe la posibilidad de seguir siendo considerado en Chile, Morales fue claro en apuntar que "para estar nominado a la Selección tengo que hacer las cosas bien, tengo que seguir entrenando. Yo voy a tratar de dar lo mejor para tratar de pelear un puesto acá. Voy a esforzarme por jugar".

Finalmente, sentenció que su idea es jugar, sin importar mayormente donde Mario Salas lo ubique en la cancha.

"Mi idea es jugar donde me toque. Eso es lo que quiero, siempre aportar dentro de la cancha. Quiero aportar donde me toque. Necesito aprender y dar un salto así al extranjero es díficil. Hay que aprender y mirar los ejemplos que tenemos de afuera. Trato de hacer lo mejor donde me toque. En Colo Colo hasta me ha tocado jugar de carrilero por la derecha. Donde me toque voy a tratar de dar lo mejor de mí. Jugar de delantero me acomoda, me siento más cómodo cerca del área"..