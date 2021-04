Iván Morales despide a su mamá con emotivo mensaje: "Hasta el fin de mis días con esa sonrisa"

24horas tvn

14.04.2021

Horas después de que se informara el lamentable fallecimiento de Audilia Bravo, madre de Iván Morales, el delantero de Colo Colo utilizó sus redes sociales para destacarla con un emotivo mensaje.

"Me quedaré hasta el fin de mis días con esa sonrisa ...Te amo mamá", publicó el futbolista junto a una imagen de ambos.

Además el futbolista aprovechó la instancia para agradecer el cariño y apoyo recibido por parte de hinchas y colegas tras la muerte de su mamá.

"Eternamente agradecido con todos ustedes por el apoyo en este difícil momento", agregó en la publicación que en pocas horas sumó múltiples comentarios de hinchas y jugadores reiterando su apoyo hacia Morales.

