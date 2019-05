Iván Morales y el actual momento de la "U": "Me gustaría verlos en la B"

24Horas.cl TVN

14.05.2019

Colo Colo enfrenta este sábado a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, en un partido que tendrá como gran particularidad que por primera vez se disputará un Superclásico con los azules en el último lugar de la tabla de posiciones con el Campeonato Nacional tan avanzado.

Y en la previa a este encuentro, el delantero de los albos, Iván Morales, se sinceró en una transmisión online de Colo Colo TV, donde dio a conocer su sentir por ver al archirrival del Cacique en puestos de descenso.

"A todos los colocolinos nos gustaría. A mi me gustaría verlos en la B, es nuestro clásico rival, sería una vergüenza más para ellos, por así decirlo", dijo el jugador que fue el "heroe" del club popular en el agónico triunfo sobre Palestino el último fin de semana.

Por su parte, en la misma transmisión, Jaime Valdés sentenció que "a nosotros nos insultan todos los días por redes sociales, nos molesta mucho. Yo entiendo que somos rivales y todo eso, pero molesta que nos insulten todo el tiempo. En esta semana de Superclásico se pueden decir cosas de más para calentarlo, pero queda ahí y nada más... Me gustaría que salieran de la situación difícil en la que se encuentran, son un equipo grande con jugadores de jerarquía, ojalá que después del sábado".

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.