Iván Morales y la posibilidad de que llegue un delantero a Colo Colo: "Si viene otro no se la voy a hacer fácil"

Agencia Aton

11.08.2021

Mucho se ha hablado esta semana respecto a la llegada del "9" que Gustavo Quinteros tanto desea para su esquema de juego en Colo Colo. Desde que se cayó la opción de Marcelo Moreno Martins, muchos nombres han aparecido en la prensa como un posible "plan b" tras la fallida negociación con el atacante boliviano, la cual se decía, iba bien encaminada.



Durante este miércoles, hubo alguien que sacó la voz respecto al tema. Iván Morales, delantero del Cacique, dialogó con ESPN F90 sobre la eventual llegada del codiciado, y aún desconocido, ariete. "Yo me siento el '9' del equipo y como dije si viene otro no se la voy a hacer fácil porque luché mucho por esta oportunidad y tampoco la quiero perder", partió diciendo el "Tanquecito".





El canterano aseguró que comprende el anhelo de su entrenador respecto al futuro refuerzo para la ofensiva: "Obvio me gustaría que me dijeran que soy el "9", pero también lo veo por el lado del esquema de juego. Él (Gustavo Quinteros) quiere variantes, y ahora estamos jugando con Marcos (Bolados). Quizás quiere una dupla, pero es cosa de él. Yo estoy feliz de jugar en Colo Colo".



También profundizó respecto a su "renacer", algo que lo tiene pasando por el mejor momento de su carrera: "Hubo mucho, primero en la cabeza con mis pensamientos y las cosas que tengo que dejar de lado. La verdad es que también lo físico, entreno mejor, fuera del club también. Y después la seguridad del 'profe' cuando me pone. Él tiene su forma y le he sabido responder. Habló desde un principio conmigo y yo como "9" soy el primer defensa, ahora con 'Marquitos' (Bolados), además he hecho goles y me he asociado bien".





Algo que lo golpeó, fue el fallecimiento de su madre Audilia. "Fue un golpe duro, por todo lo que significa, es la persona más importante. Ya había tenido la pérdida de mi viejo a los 15 años. Cuando pasó lo de mi mamá, me fui a despedir y tomé la decisión de ir a entrenar porque estoy seguro que es lo que ellos quieren", señaló sobre ese episodio de su vida.



Finalmente, y respecto de una eventual nominación a la Roja, Morales comentó: "Me ilusiona mucho ir a la Selección, siempre la tengo, y sería un gran honor para mí y mi familia estar en la adulta".