Iván Rossi sería el principal candidato para reforzar a Colo Colo

24Horas.cl Tvn

13.08.2019

Colo Colo estaría muy cerca de sellar la incorporación de un refuerzo. Y es que los albos tendrían avanzadas negociaciones con River Plate para fichar al joven mediocampista Iván Rossi.

Según informó radio Bío Bío, el jugador de 25 años sería el principal candidato para reforzar el equipo de Mario Salas.

Actualmente Rossi no es considerado por el técnico del cuadro millonario, Marcelo Gallardo, por lo que en el club trasandino no existen mayores trabas para las negociaciones. De hecho, su último club fue Huracán, donde partió en calidad de préstamo.

Cabe recordar que pese a que el gerente deportivo, Marcelo Espina, había dado por cerrado el plantel para la segunda mitad de la temporada, la lesión de Carlos Carmona cambió la postura de los dirigentes. Incluso, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció hace unos días que "si Mario (Salas) quiere otro jugador, se lo vamos a dar".

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: