Jaime Valdés y su peor DT:"Mario Salas ha sido de los técnicos más malos"

Agencia Aton

20.04.2020

Jaime Valdés ha estado muy activo en las redes sociales durante la cuarentena. De hecho, hace unos días el volante de Deportes La Serena sorprendió al contar detalles sobre el famoso episodio de las "luces rojas" con la Selección Chilena en 2001, reveló un episodio en que Pablo Contreras no le quiso cambiar la camiseta y después generó toda una polémica al proponer principios de mayo como la fecha de regreso de regreso del fútbol nacional y sin público.

Ahora, el ex Colo Colo fue invitado por el mago-humorista Rodrigo Tolzen para participar en su late por Instagram, donde se le consultó por los peores técnicos de su carrera.

Y "Pajarito" no tuvo problemas para responder. "Me tocó en Italia uno que asumió el equipo que entrenaba en la juvenil, Roberto Rizo, no me gustó para nada. Acá en Chile puede ser Mario Salas. Esos han sido los dos técnicos más malos", confesó el experimentado mediocampista.

"Están los que dicen 'dale, dale'. Los técnicos se ven en la semana y cómo vamos a hacer gol. El técnico bueno te enseña fútbol, pongo el ejemplo de Pablo Guede: Ponía juveniles y les enseñaba a jugar", añadió.

Por último, Valdés eligió a su top tres de mejores entrenadores: "(Antonio) Conte, que ahora entrena el Inter. Es uno de los mejores técnicos, lo tuve en el Atalanta. En el segundo lugar (Marcelo) Bielsa y también Pablo Guede".

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: