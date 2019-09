"Jamás olvidado": Así recordaron los fanáticos a Eduardo Bonvallet a cuatro años de su muerte

24Horas.cl Tvn

18.09.2019

Cuatro años se cumplen del fallecimiento del ex futbolista y comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, y en ese contexto sus seguidores se volcaron a Twitter para recordar al otrora seleccionado nacional, a quien convirtieron rápidamente en Trending Topic gracias a los cientos de mensajes en su memoria.

#Bonvallet fuiste mucho para este país...gracias por todo!", "Imitado, jamás igualado, quien dijo la verdad, fue de frente por la vida, valiente para acusar las mafias en el futbol. Qué razón tenías en tantas cosas, y el tiempo te dio la razón, abrazos al cielo don Eduardo, siempre presente jamás olvidado. #Bonvallet" y "4 años recordando y extrañando a quien decía las verdades que nadie se atrevía a decir...gracias por tanto #bonvallet", fueron algunos de los mensajes de los fanáticos en la red social.

Cabe recordar que el 18 de septiembre de 2015 Bonvallet fue encontrado sin vida en un hotel de Providencia.

Revisa los mensajes:

Las frases que Eduardo Bonvallet "patentó" en los medios de comunicación

A cuatro años de su muerte, recordamos a Eduardo Bonvallet y sus frases más inolvidables en los medios de comunicación, las cuales marcaron su personalidad y dejaron en claro el sello y la mirada que tenía el comentarista.

-“Pelao, clasificaste a Francia porque me hiciste caso”, frase dedicada a Nelson Acosta, luego de que la Selección sacara pasajes hacia el Mundial de Francia 1998.

-“Borghi me copió el estilo de jugar porque sabe que yo soy el ´Mesías del fútbol chileno´”.

-"Una de las cosas que aprendí, y que los jugadores me lo enseñaron, fue a ser humilde y no tan soberbio. Estaba acostumbrado sólo al éxito, es bueno conocer la derrota”, tras dimitir como entrenador de Deportes Temuco, equipo que a la postre descendió a Tercera División.

-“Da lo mismo si es Bielsa u otro técnico a quien se le rinde pleitesía, el tema es que los chilenos somos muy sumisos”, frase que dijo a raíz de la “Bielsamanía”.

-"Yo fui el que provoqué la pelea. Tengo un dolor en el alma, porque no puedo pelear a los 50 años con un amigo que quería mucho. Además de que no estoy para eso y él no está para eso tampoco. Creo que no fue bueno y da lo mismo quién pegó más o quién pegó menos", la declaración de Bonvallet luego de verse inmiscuido en una pelea con Carlos Caszely.

-“Yo quizás no esté vivo para verlo, pero sé que Chile va a ser campeón del mundo. Es que es más fácil ganar la Copa del Mundo que la Copa América, porque acá están los mejores jugadores, la hab