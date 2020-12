"Jamás va a ser ídolo": El comentario de Nico Castillo que generó la reacción de los hinchas de la UC

24horas tvn

28.12.2020

Nicolás Castillo una vez más captó la atención de todos por un mensaje en redes sociales. En esta oportunidad el ex delantero de Universidad Católica felicitó a Raimundo Rebolledo por su capitanía en el partido ante Audax Italiano con un mensaje que rápidamente generó reacciones.

"Un capitán sin vestir la contra", comentó Castillo en Instagram lo que para muchos fue considerado una indirecta para José Pedro Fuenzalida, quien defendió anteriormente los colores de Colo Colo.

De hecho, luego de que el "Chapa" afirmara en julio pasado que los albos eran el equipo más grande de Chile, Castillo en esa oportunidad comentó: "El capitán tiene que tener la convicción de que defiende los colores más importantes!! No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente NADA que esté por sobre la camiseta que representas!. Por respeto al club y a su GENTE. Da igual con quién compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. Esto es CATÓLICA CTM!".

LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS CRUZADOS

El mensaje de Castillo no pasó desapercibido y generó un inmediato debate en el que muchos cuestionaron el hecho de generar una polémica innecesaria, especialmente en el momento que el equipo está enfocado en ganar un tricampeonato.