Javier Castrilli y comisión de árbitros fueron despedidos de la ANFP

06.04.2022

Durante horas de esta tarde Javier Castrilli y la comisión de árbitros fueron despedidos de la ANFP luego de darse a conocer los audios donde el referí, Francisco Gilabert, indicó que en el partido de promoción entre Huachipato y Copiapó fue presionado para cobrar un penal a favor de los 'Acereros' desde Santiago.

Ante esta "bomba", el ente rector del fútbol chileno le solicitó antecedentes al ex juez argentino, quien también fue comunicado de que sería cesado de sus funciones mientras se realizaba la investigación. El trasandino, junto a los miembros de la comisión que preside, no aceptaron la condiciones y fueron despedidos.

Se agudiza la crisis en el arbitraje nacional, ya que tras el despido masivo de referís y la paralización del gremio pidiendo la salida de Javier Castrilli, Francisco Gilabert reveló información sobre el polémico penal cobrado en el partido por la promoción entre Huachipato y Copiapó.

Corría el minuto 69 cuando Walter Mazzantti cayó en el área y Gilabert cobró la pena máxima, pese a los reclamos de los jugadores del "León de Atacama".

“Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina”, explicó sobre la polémica jugada el juez de aquel compromiso, en audios revelados por ADN.

“Y me dicen ‘Francisco, un momento, analiza la camiseta’. Veo un jalón de camiseta pero dije ‘me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina’. Y me dicen ‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y yo ‘¿qué?’ y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una weá que no era”, agregó.

En ese línea, dijo que “termino el partido y el VAR me dice ‘weón, menos mal que cobraste el penal, menos mal que entendiste’. Le digo ‘sí, pero qué weá pasó'”. Y agrega que le dicen: “Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal”.

“El VAR violó todos los protocolos”, aseguró Gilabert, añadiendo que "fue un diálogo muy trucho. De seguro van a liberar los audios, ojalá que se vea porque se siente esa weá. Porque al principio yo tenía listo el tiro de esquina, y me hacen detenerme, ‘Francisco, ve la camiseta’. Y ahí cagó todo”.

Pero eso no fue todo, ya que tras el cotejo, Gilbert contó que tuvo una conversación con Javier Castrilli. “Me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que se sentía representado por mí en la cancha. Bla, bla, bla, puro verso. Le digo ‘pero el que paga aquí soy yo’, y me dice ‘no te preocupes Francisco, te vamos a bancar a muerte, esto es lo que necesitamos, gente comprometida con el proyecto'”, aseveró.