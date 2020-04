Javier Parraguez reveló que no jugaría en la U y eligió su gol “más gritado”

El delantero de Colo Colo respondió una serie de preguntas de sus seguidores en Instagram, donde confesó que no vestiría la camiseta del archirrival.

En un cuestionario en la red social, el ex jugador de Santiago Wanderers y Huachipato fue consultado: “¿Jugarías en la U?”, a lo que respondió: “mmm no”.

Además, ante la pregunta por el gol más gritado de su carrera y su mejor gol con los albos, el “Búfalo” dijo que fue el que le marcó precisamente a la U en la final de la Copa Chile 2019 en Temuco.





En otras respuestas, Parraguez contó que se quedó en el “Cacique” para pelear un puesto y que Colo Colo es lo mejor que le ha pasado en su recorrido futbolístico.

Para finalizar, el atacante señaló que defender la casaquilla alba es “algo inexplicable” y que el club para él es “albo locura”.





Ahora es el 'ex gordo': Emiliano Vecchio sorprendió con su trabajado nuevo físico

Emiliano Vecchio jugó en Chile en Unión Española y Colo Colo, sumando correctas actuaciones durante los años que estuvo en el país entre 2012 y 2015.

En aquella época, principios de la década del 2010, el volante argentino era apodado 'Gordo' en el ambiente futbolístico, debido a su físico.

"Llegúe con Unión con 94 kilos", detalló el jugador que mide 1.74 metros y que actualmente milita en el Bolívar en conversación con LUN.

Y al mismo matutino, Vecchio le mostró su sorprendente cambio físico que lo hace tener un cuerpo al más puro estilo de jugadores como Cristiano Ronaldo.

"En la época que estaba gordo me comía siete milaneses sin problemas, con pan, y le metía todos los chiches. Hasta con Coca Cola. No me guarda nada", dijo entre risas el trasandino.

Sin embargo, el mediocampista revela que tuvo que modificar sus hábitos, situación que le permitió bajar diez kilos cuando estaba en Colo Colo. Pero ahora sus cambios son aún más drásticos.

"Carnes rojas casi ni como, sí pescados, pollos, ensaladas, nada de arroz ni pastas salvo que sean hechas de huevo. Como quínoa que es el súper alimento", detalló agregando que consume harina sin gluten y toma mucha agua.

Pero eso no es todo, ya que su dieta es acompañada de una estricta rutina de ejercicios.

"Hago entre 300 y 400 abdominales diarios por entrenamiento. Son fijos y en plancha, diez series de veinte segundos frontales y diez series de cada lado", cerró el actual jugador del Bolívar.

