Joaquín Larrivey tras su doblete: "Estamos ilusionados con pelear el campeonato"

Agencia Aton

10.05.2021

Tras unos cuantos partidos de sequía, el delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey pareció salir a la cancha del estadio Calvo y Bascuñan en estado de gracia, especialmente en el segundo tiempo. Con un doblete, puso en ventaja a la "U" en el marcador y aquello bastó para llevarse la victoria, pese al descuento antofagastino.



Tras el encuentro y en diálogo con TNT Sports, el "Bati" analizó el compromiso: "El primer tiempo no jugamos de la mejor manera, incluso con un hombre más. El ratito que tuvimos ese primer tiempo no lo supimos aprovechar y en el segundo me parece que les pasamos por arriba. Si terminaba 5-1 por lo hecho en el segundo tiempo, estaba bien".



Los "azules" habían tenido dificultad para definir, especialmente en partidos de visita. Sobre el cometido en delantera, Larrivey comentó: "Nos estaba costando soltarnos de tres cuartos para arriba y lo hicimos bien. Nos faltó un poquito de puntería, pero nos vamos tranquilos y contentos con el triunfo que nos anima a pelear bien arriba".



Quedó de manifiesto además, que las pretensiones de las huestes universitarias son pelear en la parte superior de la tabla. Pese a las críticas recibidas, el argentino indicó: "Estamos en este equipo tan grande y las repercusiones, para bien y para mal, toman mucha magnitud. Hay que acostumbrarse y saber convivir con eso. Quedamos a un punto de los líderes, con un partido menos y estamos ilusionados con pelear el campeonato arriba y ojalá poder salir campeones. Esa es nuestra esperanza"