Joaquín Larrivey y la situación en Chile: "Me preocupa por mi familia y mi vida acá"

03.02.2020

Luego de haber sido la gran figura de la Universidad de Chile en el triunfo sobre Curicó Unido (5-1), Joaquín Larrivey fue entrevistado por un medio argentino en la que reconoció su preocupación por la situación que se vive en el país.

"No conocía Santiago de Chile. Me encontré con una ciudad brillante, pero la situación sigue medio complicada. Este fin de semana fue difícil. Hubo protestas en las calles. No hubo policía en los partidos", relató en diálogo con Club Octubre 94.7 FM.

"Se viven momentos muy difíciles. Me preocupa por mi familia y mi vida acá. Está bien que la gente se manifieste pero eso se trasladó también a la cancha y cortaba la dinámica del partido", agregó el delantero que anotó el fin de semana cuatro de los cinco tantos.

Respecto a esta jornada goleadora que tuvo Larrivey con la camiseta de la U, manifestó: "Fue muy lindo haber marcado cuatro goles e importante también sumar esta victoria después de empezar la temporada perdiendo. El equipo está muy bien y yo me siento cómodo".

