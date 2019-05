Johnny Herrera borró a Sergio Vargas en su saludo por el aniversario de la U

El arquero y capitán de los universitarios compartió en sus redes sociales una imagen con los históricos jugadores del club, donde eliminó al ex seleccionado nacional.

24Horas.cl TVN

25.05.2019

Johnny Herrera nuevamente está en el foco de la polémica. El portero de Universidad de Chile celebró el aniversario del club subiendo una imagen a sus redes sociales que rápidamente captó la atención de los hinchas, pese a que minutos después de la borró.

Herrera compartió en su cuenta de Instagram una foto de los referentes históricos de la U acompañado del lema: “Feliz cumple gloriosa querida”.

Sin embargo, según consigna La Cuarta, lo que se llevó todas las miradas fue que Herrera borró a Sergio Vargas, actual director de Azul Azul, de la foto, evidenciando un quiebre con el ex arquero y seleccionado nacional.

A pesar de eso, minutos después Herrera eliminó la polémica imagen y subió otra en la que si aparece “Superman”.

