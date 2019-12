Johnny Herrera confirmó su salida de la U: "Me enteré por la prensa"

24Horas.cl Tvn

03.12.2019

Confirmado. Johnny Herrera deja Universidad de Chile tras no ser considerado por el técnico Hernán Caputto para la temporada 2020. Fue el propio portero el que anunció la decisión a su salida del CDA, donde deslizó una crítica al club por haberse filtrado la información antes de que se lo comunicaran directamente.

"Estoy tranquilo. Me enteré por la prensa antes de que por la gente de acá, pero por lo menos ya estaba digerido, está todo en orden y nada... la vida continúa", señaló.

Respecto a su futuro, Herrera descartó el retiro: "Yo quiero seguir jugando fútbol, me encuentro con todas las capacidades para seguir, y a partir de mañana comenzaré a buscar equipo o quien me llame veremos la mejor opción".

Sobre una posibilidad de haber seguido en la U, el experimentado arquero explicó que no hubo ninguna debido a que fue una determinación del DT.

"No hay ninguna opción de quedarme porque el entrenador tomó su decisión de no contar conmigo, decisión absolutamente de él. Está en su derecho, más allá de que haya terminado jugando y me haya puesto en los últimos partidos que eran críticos para el club", añadió.

"Eso siempre lo he respetado. Ante cualquier situación la decisión del entrenador es la que se respeta, por lo tanto se asume con grandeza y me voy muy feliz porque terminé jugando, porque nunca me pesó la camiseta, porque pude jugar mal, bien, muy bien pero en rigor nunca me cagué dentro de la cancha y eso me deja tranquilo", agregó

"Buscaré mi norte en otro club y ojalá la vida me siga acompañando con éxitos, con títulos", concluyó.