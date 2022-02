Johnny Herrera habló sobre las ofertas que rechazó por quedarse en la U: “Si digo que me llegaron diez, me quedo corto”

24Horas.cl Tvn

17.02.2022

Johnny Herrera se encuentra hace tiempo alejado de las canchas y está dedicado al mundo del comentario deportivo, sin embargo, de vez en cuando expone recuerdos de su tiempo como arquero.

Este pasado miércoles fue un ejemplo de ello cuando en TNT Sports habló sobre las ofertas que rechazó después de salir campeón con Jorge Sampaoli, para quedarse jugando en el club de sus amores, Universidad de Chile.

“Si digo que me llegaron diez ofertas, me quedo corto. Tengo los correos de respaldo, de Racing, de River, del Celta, pero yo me vine tan desilusionado (de la primera vez que fue al extranjero) que tenía en mi mente que no era necesario para mí jugar en el extranjero, porque donde yo estaba era tremendamente feliz”, comentó el meta

“Después Pablo Marini (entrenador) me ofrece tres años de contrato para ir a México, tampoco quise, porque preferí quedarme para que mi hijo pudiera dar una vuelta conmigo en la U, después de toda la historia que tuve. Opté por quedarme en vez de ir al extranjero”, agregó.

Para finalizar, Herrera realizó un balance donde dijo que se arrepentía de haber rechazado algunas ofertas "y de otras no, pero en mi caso particular me faltó la persona que me ayudara a entender lo que era mejor o peor para mí”.