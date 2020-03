Johnny Herrera habría rechazado recibir homenaje de Azul Azul

24Horas.cl TVN

05.03.2020

Será un partido especial. Johnny Herrera retornará este jueves al Estadio Nacional pero en esta oportunidad será para enfrentar a Universidad de Chile con los colores de Everton de Viña del Mar.

A partir de esta situación, la concesionaria Azul Azul pretendía rendirle un homenaje al portero más ganador de la institución en toda su historia, sin embargo Herrera se habría negado rotundamente.

"No quiero ninguna hueá, no le voy a recibir nada a estos hueon…", habría sido la respuesta del ex arquero azul según detalló radio Agricultura.

Universidad de Chile y Everton se enfrentarán esta tarde a partir de las 18 horas en el Estadio Nacional.

PROBABLES FORMACIONES:

Universidad de Chile: De Paul; Rodríguez, González, Del Pino, Zacaría; Galani, Moya, Aránguiz; Montillo; Larrivey y Guerra.

Everton: Herrera; San Juan, Pereira, Suárez, Zúñiga; Madrid, Echeverría, Saavedra, Díaz; Pol y Rubio.

PROGRAMACIÓN

Universidad de Chile vs. Everton

Jueves 5 de marzo

18:00 horas

Transmite CDF Premium

