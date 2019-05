Johnny Herrera le responde a Alfredo Arias: "Está claramente confundido"

24Horas.cl TVN

17.05.2019

La respuesta fue inmediata. Luego de que el técnico Alfredo Arias afirmara que la marginación en la citación de Johnny Herrera para el Superclásico se debía a una petición del mismo portero, el jugador reaccionó y se refirió a los dichos del DT de Universidad de Chile.

“Arias está claramente confundido. Le dije que estaba a disposición de él, que no tenía problemas en la decisión que tomara", expresó el capitán azul en diálogo con La Tercera.

"Lo que él me dice es que la decisión era que hiciera casi lo que yo quería. Le comenté que yo estaba a disposición de él. Él me dijo: ‘Si quiere no va al banco’. Le dije que no había problemas así que Arias no diga que que no quería ir. Que no diga que no quise ir”, detalló Herrera.

El portero asegura que se mostró "impactado" por la decisión del entrenador de sacarlo de la titularidad, afirmando que "no lo entendía. No sabía de dónde venía, no me calzaba porque yo creo que en ninguno de los resultados fui factor".

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.