Johnny Herrera no será titular ante Coquimbo: "Es parte de, son gajes del oficio, me toca no estar"

09.05.2019

Una difícil mañana tuvo Johhny Herrera en el día de su cumpleaños.

Cuando abandonaba el Centro Deportivo Azul en la comuna de La Cisterna, el capitán de los azules confirmó que no será titular en el compromiso de este fin de semana ante Coquimbo Unido, válido por la duodécima fecha del Campeonato Nacional 2019.

"Es parte de, son gajes del oficio, me toca no estar, voy apoyar desde donde me toque", afirmó el portero.

Herrera sostuvo que se tomó la decisión del técnico Arias "con profesionalismo, con grandeza, como debe ser. Es un momento difícil del club y obviamente hay que apoyar desde donde uno esté".

"Son cosas que pasan. Cosas del fútbol. A veces te toca jugar y otras no. Hoy no me toca estar y habrá que asumir no más", agregó.

Además, el portero manifestó que no iba a revelar lo que conversó con Arias, pero esbozó una crítica afirmando que para saber cómo se enteró que no jugaría había que preguntarle a un periodista.

"Lo único que dará la razón será el tiempo en cuanto si alguien mintió o no y como haya sido la situación", sostuvo.

De todos modos, el 25 de la U declaró que "si el técnico estima que esta es una buena decisión obviamente la acato sin ningún problema, soy un jugador más de la institución".