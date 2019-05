Johnny Herrera queda fuera de los convocados por Alfredo Arias para el Superclásico

El capitán y arquero de los azules no jugará ante Colo Colo este sábado en el Estadio Nacional.

16.05.2019

Johnny Herrera quedó fuera de los convocados por Alfredo Arias para el Superclásico de este sábado donde Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el Estadio Nacional.

La información se conoció desde el propio elenco azul, luego que subieran a sus redes sociales la lista de citados para este trascendental encuentro, donde los colegiales necesitan ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Este será el segundo partido consecutivo en que el capitán de la "U" no verá acción, ya que cabe recordar que en el encuentro pasado ante Coquimbo Unido tampoco fue convocado.

Además, cabe mencionar que destaca el regreso a la citación de Nicolás Guerra, delantero que no había estado presente en los últimos dos compromisos por una lesión.

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.