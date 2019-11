Johnny Herrera: "Quiero que vuelva el trabajo de mil jugadores y más de 10 mil familias"

Agencia Uno

13.11.2019

El capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, aseguró este miércoles que de haber estado en el seleccionado hubiera elegido viajar y jugar el amistoso con Perú, en Lima, duelo que estaba fijado para el 19 de noviembre.

Tras una reunión llevada a cabo esta mañana en el complejo ‘Juan Pinto Durán’, los jugadores convocados por Reinaldo Rueda determinaron no disputar el cruce en el país vecino, que asomaba como el último apronte antes del arranque de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Ante esto, el guardameta del cuadro azul declaró en Cooperativa que “no sabría decir si es mala o buena, pero es la postura de los que están ahí y se respeta. Quizás estando afuera están muy lejos de la realidad nuestra y de nuestro fútbol”.

“Yo habría apoyado viajar y que se jugara, porque hay muchas otras formas de expresarse, con pancartas, gorros, lienzos. Como sindicato teníamos una decisión de jugar, pero si ellos tomaron otra, está bien”, agregó.

Respecto al regreso del balompié nacional este fin de semana, el oriundo de Angol señaló que “yo quiero que vuelva el trabajo de mil jugadores y más de 10 mil familias que comparten este campo laboral. El fútbol chileno no está en condiciones de estar dos meses sin jugar”

ANFP confirma suspensión del fútbol chileno para fin de semana del 16 y 17 de noviembre Leer más

"Abogo por compañeros que se están quedando sin trabajo. Hay un capitán en Primera que después de entrenar es Uber porque no le alcanza la plata para pagar el arriendo de su casa", añadió.

Eso sí, Herrera fue claro en señalar que “las condiciones para jugar esta semana no están. Después del Paro Nacional viene el aniversario de la muerte de Catrillanca, las marchas de regiones. Es así se simple, se dilatará la fecha y se verá en el futuro. Lo que no entiendo es que estos problemas de contingencia no sé en qué le afectan a la Selección”.

Incluso, el experimentado golero fue más allá al indicar que “así como estamos, Chile no puede participar a nivel internacional. Hay clubes que quieren terminar porque están clasificando o no están descendiendo. No puede ser que dos o tres equipos se lleven tres palos verdes por no haber ganado en cancha. ¿Qué pasa con la Primera B o la Segunda División? Sigue la desigualdad. Yo abogo por el trabajo de mis compañeros que se están quedando sin pega. También lo hago con las demandas, pero hay que poder separar las cosas”.

Para finalizar, el capitán de la ‘U’ llamó a un reparto más igualitario de los dineros del CDF, que realiza la ANFP. “Las platas del CDF son históricas ¿por qué no repartir un poquito mejor la torta? Estamos igual que el gerente que gana 30 veces más que los demás empleados”, sentenció.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores:

.