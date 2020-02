Johnny Herrera reveló detalles del choque que protagonizó en Viña: "Jamás me arranqué"

24Horas.cl Tvn

22.02.2020

Molesto se mostró Johnny Herrera luego de que se conociera una denuncia en su contra tras haber protagonizado un accidente automovilístico en Viña del Mar, la cual aseguraba que había huido del lugar tras lo ocurrido.

Por ello, el portero de decidió contar su versión de los hechos, los cuales sucedieron el pasado 12 de enero en el sector de Reñaca.

"Qué te puedo decir. Sigo sorprendido. No entiendo cómo llegan y tiran algo sin averiguar lo que realmente pasó. En primer lugar nunca me arranqué", aseguró el meta en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Iba saliendo de mi casa bien temprano para ir a entrenar al club. Cuando de repente un auto gris impacta el mío. De hecho, se ve en las fotos que yo no fui el que no respetó el disco Pare. Ahí me bajé a ver los daños y me di cuenta que tenía un topón en el costado izquierdo. Después tomé los datos de la señora. No sé si tenía seguro. Tomé los datos y saqué fotografías. Me acordé que un amigo me había dicho que lo hiciera para tener todo tipo de pruebas a la hora de presentar la constancia. Hice todo eso y al darme cuenta que no había daños ni personas con daños mayores me retiré y partí a entrenar. De ahí fui a dejar la constancia y ver el tema del seguro. Eso fue todo. Pero jamás me arranqué y eso es lo que más me molesta. Hice lo que todos hacen en estos casos. Está todo en trámite. Me sorprende publiquen algo sin averiguar. Te hacen pasar un mal rato, pero estoy tranquilo, porque no tuve la culpa", agregó. (PINCHA AQUÍ PARA VER LAS IMÁGENES)

Respecto a que si cree que en la denuncia influyó su pasado con problemas del mismo tipo, Herrera dijo que "no sé si será. Ya estoy curado de espanto, aunque nada me sorprende. Me vine a un lugar muy grato después de mi salida de la U y estoy muy contento. La gente acá me quiere mucho. Entonces que aparezcan estas cosas, molesta, pero bueno, no me haré mala sangre".