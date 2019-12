Johnny Herrera reveló que Azul Azul no quería pagar operación de Jimmy Martínez: "Esos roces me tienen afuera"

24Horas.cl Tvn

12.12.2019

Una inédita revelación realizó Johnny Herrera durante la celebración de una cena que organizó la Corporación de Fútbol Profesional de Universidad de Chile (Corfuch) en su honor la noche del miércoles. Y es que el ahora ex portero del cuadro estudiantil explicó su salida del club poniendo como ejemplo una pelea que tuvo con Azul Azul relacionada con la operación a la que debió someterse Jimmy Martínez luego de que se le descubriera un tumor en un ojo.

"A lo mejor la estoy cagando, pero por ejemplo nosotros tuvimos el caso de Jimmy Martínez... ustedes saben que le pillaron un tumor en un ojo, estuvo mucho tiempo sin jugar, casi pierde su carrera... y pocos lo saben, pero Azul Azul peleó por no pagarle la operación", contó el arquero en video publicado por el sitio Red Gol.

"Yo me peleé por eso, nos agarramos no saben cómo... y ese tipo de roces estoy seguro que me tienen afuera. Pero me voy con la conciencia tranquila, porque me tocó defender a un compañero", agregó.

"Estoy afuera, pero me voy con la conciencia tranquila porque tuvieron que pagar la operación", sostuvo.

"Y así con mil cosas que pasaron adentro , medidas como las del shampoo... cosas que uno no entiende", añadió.

Cabe mencionar que en el presente Herrera se encuentra buscando club. El mismo jugador reconoció haber recibido una oferta de Everton, aunque informaciones indican que podría partir a O'Higgins, cuadro que pelea por ingresar a la Copa Sudamericana 2020.

Revisa el video:

(Fuente: Red Gol)