Johnny Herrera reveló que no habla con Arias hace más de dos meses

24.07.2019

Continúa el enfrentamiento entre Johnny Herrera y Alfredo Arias. Y es que ahora el portero lanzó un nuevo "misil" contra el técnico de Universidad de Chile, quien lo relegó a la banca de suplentes y que no lo tiene considerado para el 2020, revelando que hace más de dos meses que no habla con el estratega que lo dirige.

"¿Qué le podría decir a Arias? La última vez que hablamos fue cuando dijo que yo no quería ir al banco", disparó Herrera en diálogo con radio Cooperativa, haciendo alusión a las declaraciones del DT en la previa del último Superclásico en mayo pasado, es decir, más de dos meses atrás.

En ese entonces, Arias declaró públicamente que Herrera no había entrado en la convocatoria para el duelo ante Colo Colo porque no quería ser suplente, lo cual el golero descartó categóricamente: "Arias está confundido. Le dije que estaba a disposición de él, que no tenía problemas en la decisión que tomara. También le comenté que estaba sorprendido porque me estaba sacando del equipo, cosa que yo no entendía ni compartía. Lo que él me dice es que la decisión era que hiciera casi lo que yo quería. Le comenté que yo estaba a disposición de él. Él me dijo: 'Si quiere no va al banco'. Le dije que no había problemas. Que Arias no diga que no quería ir".

Pero no sólo eso. Además, el histórico arquero de los azules aseguró que "ahora tengo un esguince y me tengo que hacer exámenes porque parece que no creen que estoy lesionado. Estoy en modo zen no más, acatando...", dijo.

